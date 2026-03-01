Donald Trump appelle à nouveau les Gardiens de la Révolution à "déposer les armes" ou mourir

Le président américain Donald Trump a prononcé dimanche une allocution au sujet de l’opération militaire conjointe menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, baptisée « Future épique ». Selon lui, il s’agit de « l’une des offensives militaires les plus vastes et les plus complètes jamais vues ».

https://x.com/i/web/status/2028220392368668778 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au cours des 36 dernières heures, Washington affirme avoir frappé « des centaines de cibles » à l’intérieur du territoire iranien, notamment des positions des Gardiens de la Révolution, des systèmes de défense antiaérienne et des infrastructures navales. Neuf navires et une installation navale ont été touchés « en quelques minutes ». Donald Trump a également confirmé l'élimination de l’ancien guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que celle de plusieurs hauts responsables militaires.

Le président américain a justifié l’opération par la nécessité d’empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire et de poursuivre le développement de missiles à longue portée. « Un régime iranien armé de missiles et d’armes nucléaires serait une menace directe pour chaque Américain », a-t-il déclaré, affirmant que Washington ne permettrait pas à « un État soutenant le terrorisme » de disposer de telles capacités.

Donald Trump a reconnu la mort de trois militaires américains annoncée plus tôt par le commandement central (CENTCOM), rendant hommage à ceux qui ont « fait le sacrifice ultime ». Il a averti que d’autres pertes étaient possibles, tout en promettant de tout mettre en œuvre pour les éviter.

Le président a assuré que les opérations militaires se poursuivraient « avec force » jusqu’à l’atteinte de « tous les objectifs fixés ». Il a également lancé un appel direct aux responsables iraniens, leur proposant « l’immunité totale » en cas de reddition, faute de quoi ils s’exposeraient, selon ses mots, à « une mort certaine ».

Enfin, Donald Trump s’est adressé au peuple iranien, l’invitant à « saisir ce moment » pour « reprendre son pays », assurant que « l’Amérique est à ses côtés ». Il a conclu en affirmant que la détermination des États-Unis, « comme celle d’Israël », n’avait « jamais été aussi forte ».