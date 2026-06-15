Donald Trump arrive au G7 avec un accord iranien en poche

Donald Trump est arrivé lundi à Évian-les-Bains, en France, pour participer au sommet du G7, alors que l’accord entre les États-Unis et l’Iran domine déjà les discussions.

Selon les informations disponibles, le mémorandum d’entente entre Washington et Téhéran a été signé par Donald Trump, le vice-président JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Une cérémonie officielle de signature est toutefois encore attendue vendredi.

Le président américain a d’abord rencontré Emmanuel Macron, hôte du sommet. Le chef de l’État français a salué l’accord avec l’Iran, le qualifiant de sujet majeur pour la paix régionale et mondiale.

Les discussions du G7 doivent également porter sur la réouverture du détroit d’Ormuz, les droits de douane, la guerre en Ukraine et la stabilité du Moyen-Orient.

Donald Trump doit tenir plusieurs réunions bilatérales en marge du sommet, notamment avec Emmanuel Macron, l’émir du Qatar, le Premier ministre indien Narendra Modi, le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mardi pour une session de travail consacrée à la guerre en Ukraine, même si aucun tête-à-tête avec Trump n’est pour l’instant confirmé.

Le sommet réunit les dirigeants de la France, des États-Unis, du Canada, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni.

Plusieurs pays invités participent également aux discussions, dont le Brésil, l’Égypte, l’Inde, le Kenya, la Corée du Sud, le Qatar, la Syrie, l’Ukraine et les Émirats arabes unis.

Pour Donald Trump, ce G7 intervient dans un moment diplomatique clé, entre la conclusion de l’accord avec l’Iran, les efforts pour sécuriser le détroit d’Ormuz et les discussions sur la guerre en Ukraine.