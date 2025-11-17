Donald Trump confirme la vente d’avions de combat F-35 à l’Arabie saoudite

Le président américain Donald Trump a confirmé que Washington procéderait à la vente d’avions de chasse furtifs F-35 à l’Arabie saoudite, à la veille de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison-Blanche.

Interrogé dans le Bureau ovale sur l’existence de négociations avancées, Trump a levé tout doute, assurant que l’administration américaine « allait de l’avant » avec l’opération. Selon lui, Riyad se montre « très satisfait » des États-Unis après les frappes menées en juin contre le programme nucléaire iranien.

Cette annonce marque une étape stratégique majeure : l’Arabie saoudite réclamait depuis des années l’accès au F-35, l’avion de combat le plus avancé de l’arsenal américain. Jusqu’ici, Washington s’était retenu, notamment en raison des implications régionales et des préoccupations israéliennes.

Israël espérait d’ailleurs que Washington conditionne la vente à un engagement clair de Riyad en faveur des Accords d’Abraham. Mais l’Arabie saoudite maintient sa position : pas de normalisation sans voie crédible vers un futur État palestinien – une exigence que le gouvernement israélien actuel rejette fermement.

Malgré ces divergences, Trump devrait de nouveau aborder ce dossier lors de sa rencontre avec Mohammed ben Salmane, dans l’espoir de rapprocher les positions. Pour Washington, cette vente répond autant à des considérations stratégiques qu’à la volonté d’arrimer durablement Riyad au camp américain face à l’Iran.

La décision pourrait toutefois raviver les tensions au Proche-Orient, en modifiant l’équilibre militaire régional et en accentuant la pression sur Israël, traditionnellement opposé à ce que ses voisins disposent de capacités similaires aux siennes.