Donald Trump confirme que la CIA l'a informé de l'homosexualité de Mojtaba Khamenei

Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé avoir été informé par la CIA que le nouveau guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, est gay. Cette déclaration fait suite à des révélations du New York Post publiées le 16 mars, selon lesquelles les services américains évoquent notamment une relation de longue durée avec son ancien tuteur.

Selon ces informations, Ali Khamenei aurait considéré que l’orientation sexuelle supposée de son fils constituait un obstacle à sa succession. Ces éléments reposent sur des évaluations internes de la CIA et n’ont pas été confirmés de manière indépendante.

Interrogé sur Fox News, Donald Trump a confirmé ces informations en déclarant : "Ils ont bien dit cela, mais je ne sais pas si cela venait seulement d’eux. Je pense que beaucoup de gens disent cela", ajoutant que ces allégations "le mettent en mauvaise posture dans ce pays".

Le président américain a ensuite évoqué la répression en Iran pour expliquer l’absence de mobilisation populaire, affirmant : "Un camp a des armes, et des armes très violentes… et ce qu’ils font, c’est qu’ils vous tirent dessus", tout en ajoutant que "les gens sont courageux, mais ils ne le sont plus lorsqu’ils voient des personnes abattues de tous côtés". Il a également fait référence aux manifestations féminines, évoquant des femmes "abattues d’une balle en pleine tête par des snipers".

Enfin, Donald Trump a critiqué certains soutiens occidentaux aux Palestiniens : "Quand je vois des 'Gays pour la Palestine'… ils tuent les gays", dénonçant ce qu’il considère comme une contradiction dans ces prises de position.