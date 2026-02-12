Donald Trump critique Isaac Herzog pour son refus de gracier Benjamin Netanyahou

Le président américain Donald Trump a déclaré que le président israélien Isaac Herzog devrait « avoir honte » de ne pas avoir accordé de grâce à Benjamin Netanyahou, actuellement jugé pour fraude, corruption et abus de confiance.

Interrogé à la Maison Blanche sur la responsabilité de Benjamin Netanyahou dans les failles sécuritaires ayant permis l’attaque du 7 octobre, Donald Trump a répondu que « tout le monde est responsable », évoquant toutefois une « attaque surprise » que « personne n’aurait vue venir ».

Il a ensuite salué Benjamin Netanyahou comme « un très bon Premier ministre en temps de guerre », mettant en avant leurs succès communs face à l’Iran. S’en prenant directement à Isaac Herzog, Donald Trump a estimé que le président israélien disposait du pouvoir de grâce mais refusait de l’exercer.

« Il devrait avoir honte », a-t-il affirmé, ajoutant que « le peuple d’Israël devrait vraiment le blâmer ». En décembre, Donald Trump avait assuré avoir évoqué le sujet avec Herzog, affirmant qu’une grâce était « en route ».

Les services du président israélien avaient rapidement démenti, précisant qu’aucune décision n’avait été prise et qu’aucune conversation récente n’avait eu lieu entre les deux dirigeants.

Isaac Herzog avait indiqué qu’une demande avait été transmise par un représentant américain, et que toute décision serait prise conformément aux procédures établies.