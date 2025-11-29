Donald Trump déclare l’espace aérien du Venezuela "totalement fermé"

Le président américain Donald Trump a averti samedi que l’espace aérien au-dessus et autour du Venezuela devait être considéré comme « fermé dans son intégralité », sur fond d’escalade avec le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Le message a été publié sur sa plateforme Truth Social dans un ton particulièrement direct : « À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d’êtres humains : veuillez considérer l’espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme totalement fermé. »

Cette déclaration intervient alors que Washington augmente sensiblement la pression sur Caracas. L’administration Trump a récemment procédé à un déploiement militaire majeur dans les Caraïbes, comprenant notamment la présence du plus grand porte-avions au monde, destiné selon la Maison-Blanche à « sécuriser la région » et à lutter contre le trafic de drogue.

Le régime Maduro, isolé diplomatiquement et économiquement, a dénoncé une « provocation » et accuse les États-Unis de préparer une opération contre le pays. De son côté, Washington affirme vouloir « protéger la sécurité américaine » et empêcher les réseaux criminels de profiter du chaos économique et politique au Venezuela.

Cette montée de tension s’inscrit dans un climat de méfiance extrême : Trump a déjà menacé d’« actions décisives » contre les trafiquants opérant depuis le territoire vénézuélien, tandis que Maduro exhorte régulièrement ses partisans à se préparer à résister à une « agression impérialiste ».