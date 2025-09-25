Donald Trump dénonce un "triple sabotage" lors de son discours à l’ONU

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a exigé l’ouverture immédiate d’une enquête après une série d’incidents techniques survenus mardi lors de son intervention à l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a affirmé avoir été victime d’un "triple sabotage" destiné à ternir sa visite : un escalator bloqué, un téléprompteur défaillant et un problème de sonorisation qui aurait empêché une partie des dirigeants présents d’entendre son discours.

"Ce n’est pas un, ni deux, mais trois événements très louches !", a-t-il écrit, dénonçant une "honte absolue" pour l’ONU. Durant son allocution, il a ironisé sur la situation : "Voilà ce que j’ai eu des Nations unies : un mauvais escalator et un mauvais téléprompteur." Le président a ajouté que le système audio était "complètement hors service", forçant les délégations à recourir aux oreillettes des interprètes.

Trump a insisté sur le caractère dangereux de l’arrêt soudain de l’escalator au moment où il montait avec son épouse. "C’est un miracle que Melania et moi ne soyons pas tombés tête la première sur les arêtes métalliques", a-t-il affirmé, attribuant leur sécurité à leur prise ferme sur la rampe.

Le président américain a également cité un article du Times of London rapportant que des employés de l’ONU auraient plaisanté à l’idée de désactiver ascenseurs et escalators avant son arrivée. "Ceux qui ont fait cela devraient être arrêtés !", a-t-il martelé, annonçant l’envoi d’une lettre à la direction des Nations unies pour exiger la conservation des images de vidéosurveillance.

Face aux accusations, un porte-parole de l’ONU a assuré que l’escalator s’était arrêté à cause d’un "mécanisme de sécurité intégré", probablement déclenché par un vidéaste de la délégation américaine. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres, a précisé qu’il s’agissait d’un simple accident.

La Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole Karoline Leavitt, a soutenu la demande d’enquête du président. "Si quelqu’un à l’ONU a intentionnellement stoppé l’escalator alors que le Président et la Première dame montaient dessus, il doit être immédiatement renvoyé et faire l’objet d’une enquête", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, partageant l’article du Times of London.