Donald Trump envisage d'intégrer l'Azerbaïdjan et des pays d'Asie centrale aux accords d'Abraham

L’administration de Donald Trump négocie activement avec l’Azerbaïdjan pour inclure ce pays et certains alliés d’Asie centrale dans les Accords d’Abraham, visant à renforcer leurs liens existants avec Israël, selon cinq sources proches du dossier. Signés en 2020 et 2021, ces accords ont normalisé les relations entre quatre pays à majorité musulmane et Israël grâce à la médiation américaine. Contrairement à ces nations, l’Azerbaïdjan et les pays d’Asie centrale entretiennent déjà des relations de longue date avec Israël, rendant cette expansion largement symbolique, axée sur le commerce et la coopération militaire.

Les discussions, particulièrement avancées avec l’Azerbaïdjan, pourraient aboutir dans les mois, voire les semaines à venir, selon deux sources. L’envoyé spécial Steve Witkoff s’est rendu à Bakou en mars pour rencontrer le président Ilham Aliyev, suivi par son conseiller Aryeh Lightstone. Des contacts ont également été pris avec le Kazakhstan pour sonder son intérêt. Cependant, le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, condition préalable à un accord selon trois sources, reste un obstacle majeur. La guerre à Gaza complique aussi l’adhésion de pays musulmans, alors que l’Arabie saoudite conditionne sa reconnaissance d’Israël à des avancées pour un État palestinien.