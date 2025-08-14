Donald Trump envisage une visite en Israël le mois prochain, sous conditions liées aux négociations à Gaza

Articles recommandés -

Selon des sources de la Maison Blanche citées par Ynet, le président américain Donald Trump pourrait se rendre en Israël dès le mois prochain, avant sa visite officielle prévue au Royaume-Uni du 17 au 19 septembre. Cette étape israélienne, non encore confirmée, dépendrait toutefois de l’évolution des discussions sur un cessez-le-feu et la fin de la guerre dans la bande de Gaza.

Lors de son dernier déplacement au Moyen-Orient, Donald Trump avait écarté Israël de son itinéraire, privilégiant l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Selon un responsable américain, « c’est possible, mais pas encore acté » et « cela dépendra bien sûr des développements dans les pourparlers ». Côté israélien, une source gouvernementale confirme que des « discussions préliminaires » sont en cours, mais qu’aucune décision n’a encore été prise.

Washington intensifie actuellement sa pression pour parvenir à un accord global, estimant qu’une transaction partielle n’est plus sur la table. Les États-Unis attendent du Premier ministre Benjamin Netanyahou des avancées concrètes dans les négociations.

En parallèle, les pourparlers se poursuivent au Caire entre des responsables du Hamas et les médiateurs égyptiens. Ce mercredi, le chef du Mossad, David Barnea, s’est rendu à Doha pour rencontrer le Premier ministre qatari, renouant un canal diplomatique privilégié. Les Américains souhaitent que le Qatar reste pleinement impliqué dans la médiation, surtout si une percée est obtenue en Égypte. Une visite de Trump à Jérusalem, si elle se concrétise, marquerait un signal politique fort dans un contexte régional sous haute tension.