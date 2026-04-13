Donald Trump envisagerait des frappes limitées contre l’Iran après l’échec des négociations

L’administration Trump examine plusieurs options militaires contre l’Iran, dont des frappes ciblées, après l’échec des discussions bilatérales tenues au Pakistan. Selon des informations du Wall Street Journal, ces scénarios sont étudiés en parallèle du blocus naval déjà annoncé dans le détroit d’Ormuz, dans un contexte de forte montée des tensions.

Parmi les pistes envisagées figurent des frappes limitées, jugées plus probables qu’une campagne militaire d’ampleur, cette dernière étant considérée comme risquée pour la stabilité régionale et contraire à la volonté affichée de Donald Trump d’éviter des conflits prolongés. Une option intermédiaire consisterait à maintenir temporairement le blocus tout en transférant progressivement la responsabilité sécuritaire à des alliés des États-Unis dans la région.

La Maison Blanche reste toutefois prudente sur les intentions du président. Sa porte-parole, Olivia Wales, a souligné que toutes les options restaient ouvertes, tout en mettant en garde contre les spéculations. Elle a rappelé que le blocus naval visait à mettre fin à ce que Washington qualifie de "chantage" iranien dans le détroit d’Ormuz.

Malgré la rupture des négociations, des signaux contradictoires persistent. Donald Trump a affirmé que l’Iran chercherait à reprendre le dialogue, tandis qu’un responsable américain a indiqué qu’une offre restait sur la table. Côté iranien, le négociateur Reza Amiri Moghadam a décrit les discussions d’Islamabad comme une première étape vers un processus diplomatique susceptible d’aboutir, à condition de renforcer la confiance entre les parties.

Les États-Unis ont néanmoins fixé des conditions strictes à tout accord futur : réouverture totale du détroit d’Ormuz sans taxation, arrêt complet de l’enrichissement d’uranium, démantèlement des installations nucléaires, transfert des stocks hautement enrichis et fin du soutien iranien à des groupes terroristes comme le Hezbollah et les rebelles houthis au Yémen. Plus tôt, le vice-président JD Vance avait confirmé que les discussions avaient échoué en raison du refus iranien d’abandonner son programme nucléaire.

Dans ce contexte, le Commandement central américain a annoncé la mise en œuvre, dès lundi à 10h00 heure de l’Est (17h heure israélienne), d’un blocus maritime visant l’ensemble du trafic entrant et sortant des ports iraniens, marquant une nouvelle escalade dans le bras de fer entre Washington et Téhéran.