Donald Trump espère une extension des accords d’Abraham avec "l’Arabie saoudite et d'autres pays"

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il s'attendait à un élargissement prochain des accords d'Abraham. "Les Saoudiens ont signalé hier leur intérêt", a-t-il expliqué, ajoutant : "Je pense qu'une fois qu'ils le feront, tout le monde suivra".

La question de la normalisation avec l'Arabie saoudite et de son adhésion aux accords d'Abraham revient régulièrement depuis la signature des premiers accords durant le premier mandat de Trump. Au fil des années, plusieurs pays ont été mentionnés comme candidats potentiels, notamment l'Arabie saoudite et l'Indonésie, bien que ces adhésions ne se soient pas encore concrétisées. Depuis le début de la guerre il y a deux ans, Riyad a posé comme condition préalable la création d'un État palestinien avant de pouvoir franchir ce pas.

Un haut responsable américain a abordé cette question la semaine dernière dans un entretien avec i24NEWS, affirmant que l'accord avec le Hamas et le cessez-le-feu ouvraient la voie à de nouvelles adhésions dans le cadre des accords d'Abraham. "L'Indonésie, l'Arabie saoudite, l'Algérie, la Syrie et le Liban pourraient également rejoindre le cercle, et même une possibilité de relations plus formelles avec le Qatar. C'est la voie vers la stabilité", a-t-il déclaré.

L'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Fin juin dernier, il avait affirmé : "Je pense qu'il y aura une grande annonce sur des pays qui rejoindront les accords". Witkoff a souligné que l'élargissement des accords d'Abraham n'était pas seulement un objectif politique mais aussi un moyen central d'atteindre la stabilité régionale.

Selon lui, les États-Unis travaillent actuellement avec plusieurs pays en parallèle - dont certains surprenants - dans le but de parvenir à une normalisation avec Israël. "Peut-être que les gens n'auraient jamais imaginé qu'ils rejoindraient, mais nous constatons des mouvements", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas seulement un processus diplomatique, c'est aussi l'espoir d'une nouvelle stabilité au Moyen-Orient".