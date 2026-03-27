Donald Trump estime les Iraniens trop "terrorisés" pour se soulever contre le régime

Le président des États-Unis, Donald Trump, a défendu sa décision d’engager un conflit contre l’Iran lors d’une intervention téléphonique accordée à Fox News, affirmant agir pour "rendre sa grandeur à l’Amérique" et empêcher Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire. Il a justifié cette position en évoquant les dangers liés à la prolifération nucléaire, rappelant notamment les mises en garde de son oncle, ancien professeur au Massachusetts Institute of Technology qui lui racontait des histoires "effrayantes" sur les dangers potentiels de l'énergie nucléaire.

Interrogé sur la possibilité d’un soulèvement populaire en Iran, une hypothèse qu’il avait lui-même encouragée fin février, Donald Trump s’est montré nettement plus réservé. Selon lui, les Iraniens sont aujourd’hui "terrorisés" à l’idée de descendre dans la rue face à la répression du régime. "Les gens sont courageux, mais ils ne le sont plus lorsqu’ils voient des manifestants abattus", a-t-il déclaré, évoquant des tirs à balles réelles contre des civils.

Le président américain a également fait référence aux mobilisations de femmes en Iran, bien qu’il semble avoir confondu la chronologie en évoquant des événements récents plutôt que les manifestations "Femme, Vie, Liberté" survenues en 2022 après la mort de Mahsa Amini en détention par la police de mœurs.

Ses propos interviennent alors que, près de quatre semaines après le début du conflit, la perspective d’un changement de régime à Téhéran apparaît de plus en plus incertaine.