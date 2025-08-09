Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront en Alaska pour discuter d’un cessez-le-feu en Ukraine

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi qu’il rencontrera, vendredi prochain, son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska. Ce sera la première visite de Vladimir Poutine aux États-Unis depuis son déplacement à l’ONU en 2015.

Le Kremlin a confirmé la rencontre. « La Russie et les États-Unis sont des voisins proches, il est donc logique que la réunion ait lieu en Alaska », a déclaré le conseiller de Poutine, Iouri Ouchakov. Les discussions porteront notamment sur un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine. Trump a affirmé « croire que Poutine et Zelensky veulent la paix ».

Selon des sources européennes et ukrainiennes, Moscou a récemment soumis à Washington une proposition de trêve impliquant de larges concessions territoriales de Kiev. Poutine aurait indiqué à l’envoyé spécial américain Steve Witkoff qu’il accepterait un arrêt complet des hostilités si l’Ukraine se retirait de l’ensemble du territoire du Donetsk. La Russie conserverait alors le contrôle des régions de Donetsk, Louhansk et de la Crimée annexée en 2014. Cette annonce intervient peu après un autre événement diplomatique majeur : la signature d’un accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à la Maison-Blanche, sous l’égide de Trump. Les deux pays, en conflit depuis des décennies, ont salué son rôle et annoncé leur intention de proposer sa candidature au prix Nobel de la paix.