Donald Trump exige le désarmement du Hamas et la restitution du dernier otage avant toute avancée à Gaza

Le président américain Donald Trump a durci le ton jeudi soir à l’occasion du lancement de la deuxième phase de son plan de paix en 20 points pour Gaza, appelant le Hamas à restituer immédiatement le dernier otage israélien et à procéder à un désarmement total.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a confirmé l’entrée officielle dans cette nouvelle phase, à la suite d’une annonce faite la veille par son émissaire spécial Steve Witkoff. Le président américain a mis en avant ce qu’il décrit comme des résultats sans précédent depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, affirmant que son administration avait permis l’acheminement de volumes records d’aide humanitaire vers Gaza, à un rythme et à une échelle qualifiés d’"historiques", y compris par les Nations unies.

Trump a également annoncé son soutien à la mise en place d’un gouvernement palestinien technocratique de transition, baptisé Comité national pour l’administration de Gaza, chargé de gouverner le territoire pendant la période de transition. Cette structure serait placée sous l’égide d’un nouvel organe, le "Conseil de paix pour Gaza", dont la création a été officialisée plus tôt dans la journée. Les noms de ses membres doivent être rendus publics ultérieurement.

S’agissant de la sécurité, le président américain a été catégorique. Avec le soutien de l’Égypte, de la Turquie et du Qatar, Washington entend obtenir un accord global de démilitarisation, incluant la reddition de toutes les armes du Hamas et le démantèlement de l’ensemble de son réseau de tunnels. Trump a exigé que le groupe respecte sans délai ses engagements, en particulier la restitution du dernier corps d’otage détenu à Gaza, affirmant que le groupe terroriste devait choisir entre "la voie facile ou la voie difficile".

Cette déclaration intervient alors que le corps de Ran Gvili, dernier otage, reste aux mains du Hamas à Gaza. Selon les termes du cessez-le-feu, tous les otages devaient être restitués dès la première phase. Le groupe terroriste affirme ne pas connaître l’emplacement du corps, malgré des informations jugées cruciales fournies par Israël, restées sans réponse.

Face à cette situation, le gouvernement israélien continue de s’opposer à la mise en œuvre effective de la deuxième phase du plan tant que l’ensemble des obligations de la première étape n’aura pas été respecté, au premier rang desquelles le retour de Ran Gvili.

Donald Trump a conclu son message par une formule devenue récurrente dans sa doctrine diplomatique : "La paix par la force", réaffirmant sa volonté d’imposer une sortie de crise à Gaza par la pression politique et sécuritaire.