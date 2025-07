Donald Trump intensifie la guerre commerciale avec des droits de douane de 30 % sur l'UE et le Mexique

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi l'imposition de droits de douane de 30 % sur les importations en provenance du Mexique et de l'Union européenne, à compter du 1er août. Ces mesures font suite à des semaines de négociations infructueuses avec ces partenaires commerciaux clés, comme indiqué dans des lettres distinctes publiées sur Truth Social.

Cette décision s'inscrit dans une escalade plus large de la guerre commerciale menée par Trump depuis son retour à la Maison Blanche. Plus tôt cette semaine, des tarifs similaires ont été appliqués à des pays comme le Japon, la Corée du Sud, le Canada et le Brésil, ainsi qu'un droit de 50 % sur le cuivre. L'UE, qui espérait conclure un accord commercial global incluant des tarifs zéro sur les biens industriels, se résigne désormais à une solution transitoire.

Au sein du bloc des 27 pays, les pressions divergent : l'Allemagne pousse pour un accord rapide afin de protéger son industrie, tandis que la France refuse de céder à un deal unilatéral imposé par les États-Unis. Ces tarifs génèrent déjà des revenus massifs pour le gouvernement américain, avec plus de 100 milliards de dollars de recettes douanières pour l'année fiscale jusqu'en juin, selon les données du Trésor.

Cette politique protectionniste risque d'accroître les tensions internationales et d'impacter les chaînes d'approvisionnement mondiales, alors que les négociations se poursuivent dans un climat tendu.