Donald Trump : "Israël doit pouvoir se défendre, mais aussi faire preuve de discernement"

Le président américain Donald Trump a réaffirmé mercredi son soutien à Israël face aux menaces régionales, tout en l'appelant à faire preuve de prudence dans ses décisions militaires. Avant une conférence de presse consacrée notamment aux discussions en cours avec l'Iran, Trump a déclaré vouloir qu'Israël "puisse se défendre", tout en estimant qu'il devait également "faire preuve de discernement".

Depuis le sommet du G7 en France, le président américain a également revendiqué le succès de la campagne militaire menée contre l'Iran, affirmant que la République islamique avait été "vaincue militairement dès la première semaine de la guerre". Il a par ailleurs réitéré deux objectifs qu'il présente comme centraux dans les négociations en cours : empêcher définitivement Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire et garantir la réouverture du détroit d'Ormuz à la navigation internationale.

Trump a toutefois souligné que le protocole d'accord conclu avec l'Iran n'était pas encore définitif. Selon lui, Washington conserve la possibilité de reprendre des frappes contre la République islamique si les circonstances l'exigent ou si Téhéran ne respecte pas ses engagements.

Pendant ce temps, des critiques émergent au sein du camp républicain. L'ancien vice-président Mike Pence a vivement attaqué l'accord en préparation, qu'il juge trop conciliant envers l'Iran. Selon lui, les principes connus du texte laissent entrevoir d'importantes concessions économiques en faveur de Téhéran, sans garanties suffisantes concernant l'arrêt de son soutien aux organisations terroristes ou le respect des exigences américaines sur le dossier nucléaire.

Dans un entretien accordé à CNN, Pence a également mis en garde contre toute levée prématurée des sanctions ou tout dégel d'avoirs iraniens avant la mise en œuvre effective de l'accord. Il a appelé Donald Trump à maintenir la pression sur le régime iranien, à conserver le blocus en vigueur et à envisager un retour à l'action militaire si l'Iran ne démontre pas clairement sa volonté de se conformer aux conditions fixées par Washington.