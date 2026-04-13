Donald Trump : "je ne veux pas d'un pape qui accepte un Iran nucléaire"

Le président américain Donald Trump a violemment attaqué le Pape Léon XIV, affirmant dans un message publié sur les réseaux sociaux : "Je ne veux pas d’un pape qui pense que c’est acceptable que l’Iran ait une arme nucléaire". Cette déclaration intervient après des critiques du souverain pontife visant la politique et la rhétorique de Trump dans le contexte de la guerre avec l’Iran. Le président a également qualifié le pape de "faible" sur les questions de sécurité et de "désastreux" en matière de politique étrangère.

La semaine précédente, Donald Trump avait déjà tenu des propos alarmants sur l’évolution du conflit, déclarant qu’"une civilisation entière pourrait mourir cette nuit, et ne jamais revenir", tout en reconnaissant : "Je ne veux pas que cela arrive, mais c’est probablement ce qui va se passer". Il a décrit la situation comme un moment décisif, "l’un des plus importants de l’histoire longue et complexe du monde".

En réponse, le pape Léon XIV a condamné ces menaces et s’est opposé à toute lecture religieuse du conflit, critiquant notamment les tentatives de certains responsables américains de présenter la guerre sous un prisme chrétien. Cet échange souligne la montée des tensions entre Washington et le Vatican sur fond de crise au Moyen-Orient.

Malgré ses attaques, Donald Trump a également évoqué un possible tournant, affirmant : "Maintenant qu’il y a un changement de régime complet, avec des dirigeants plus intelligents et moins radicaux, peut-être que quelque chose de révolutionnaire et de merveilleux peut arriver". Il a conclu en évoquant l’Iran : "47 ans de chantage, de corruption et de mort pourraient enfin prendre fin. Que Dieu bénisse le grand peuple iranien". Parallèlement, le Commandement central américain a annoncé la mise en place d’un blocus maritime des ports iraniens, tandis que les tensions militaires et diplomatiques continuent de s’intensifier.