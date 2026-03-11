Donald Trump : "La guerre en Iran prendra bientôt fin, il ne reste presque plus rien à cibler"

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre en Iran pourrait se terminer prochainement, affirmant qu’il ne restait « pratiquement plus rien à cibler » dans le pays après plusieurs jours de frappes intensives.

Dans un entretien accordé au média américain Axios, Donald Trump a estimé que la campagne militaire menée par les États-Unis et Israël avait déjà infligé des dégâts considérables aux infrastructures iraniennes. « Il reste quelques petites choses… Mais quand je déciderai que cela doit s’arrêter, cela s’arrêtera », a-t-il affirmé.

Ces derniers jours, le président américain a toutefois envoyé des signaux contradictoires sur la durée du conflit, évoquant tantôt une fin proche, tantôt la possibilité d’une campagne plus longue.

Selon Donald Trump, l’offensive initiale avait été planifiée comme une opération militaire d’environ six semaines. Mais il assure que les objectifs ont été atteints bien plus rapidement que prévu. « La guerre se déroule très bien. Nous sommes largement en avance sur le calendrier. Nous avons infligé plus de dégâts que ce que nous pensions possible, même pour la période initiale de six semaines », a-t-il déclaré.

Le président américain a également accusé l’Iran de représenter une menace non seulement pour Israël et les États-Unis, mais pour l’ensemble du Moyen-Orient. Selon lui, Téhéran aurait mené pendant des décennies des actions déstabilisatrices dans la région.

« Ils paient pour 47 ans de mort et de destruction qu’ils ont causés. C’est un retour de bâton. Ils ne s’en sortiront pas si facilement », a-t-il affirmé.