Donald Trump : "La guerre en Iran touche à sa fin, deux jours incroyables nous attendent"

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que la guerre contre l’Iran était "proche de la fin", tout en soulignant que l’issue du conflit restait incertaine. Dans une interview accordée à ABC News, il a indiqué ne pas envisager de prolonger le cessez-le-feu en cours, estimant que cela ne serait probablement pas nécessaire. "Je pense que vous allez assister à deux jours incroyables. Cela peut se terminer de différentes manières, mais un accord est préférable, car ils pourront alors reconstruire", a-t-il déclaré.

Donald Trump a également affirmé que la situation interne en Iran avait profondément changé, évoquant l’émergence d’un "régime différent" après l’élimination de ce qu’il a qualifié de "radicaux". "Ils ne sont plus là", a-t-il assuré, allant jusqu’à affirmer que sans son action, "le monde serait en morceaux". Dans un autre entretien accordé à Fox News, le président a réitéré son évaluation selon laquelle le conflit est sur le point de s’achever, tout en précisant que les opérations américaines ne sont pas encore terminées.

De son côté, le vice-président JD Vance a évoqué les discussions diplomatiques en cours avec Téhéran, reconnaissant un "profond manque de confiance" entre les deux parties, mais faisant état de progrès. Selon lui, les négociateurs iraniens se sont montrés disposés à conclure un accord, et Washington se dit "satisfait de la position actuelle", même si une résolution complète du conflit ne semble pas encore imminente.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes, alors que les États-Unis poursuivent leurs efforts militaires et diplomatiques pour parvenir à une issue favorable au conflit.