Donald Trump : les grandes lignes d'un accord avec l'Iran approuvées, le blocus maintenu

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi soir que les principaux éléments d'un accord avec l'Iran avaient été approuvés dans le cadre d'un mémorandum d'entente, conduisant à l'annulation des frappes américaines qui devaient être menées dans la nuit contre la République islamique. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Trump a affirmé que les discussions avaient été validées au plus haut niveau du pouvoir iranien et que les points finaux de l'accord avaient reçu l'aval de l'ensemble des parties concernées.

Le président américain a précisé que les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, le Pakistan, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l'Égypte et d'autres acteurs régionaux avaient approuvé les principes de l'entente. Il a toutefois souligné que le blocus maritime imposé à l'Iran resterait pleinement en vigueur jusqu'à la signature officielle de l'accord, dont la date et le lieu doivent être annoncés prochainement. Les détails du texte n'ont pas encore été rendus publics.

La réaction iranienne est restée prudente. L'agence Tasnim, proche des Gardiens de la révolution, a indiqué que tant qu'aucune annonce officielle n'aurait été faite par Téhéran, les déclarations de Donald Trump devaient être considérées avec réserve. Selon plusieurs informations relayées dans la région, les autorités iraniennes auraient toutefois informé certains pays voisins qu'un accord de principe avait été trouvé, tout en précisant qu'il restait soumis à l'approbation finale de Mojtaba Khamenei.

En Israël, l'annonce a suscité une certaine surprise. Des responsables israéliens ont indiqué à i24NEWS attendre une confirmation officielle de la part de l'Iran avant de tirer des conclusions, rappelant que les évaluations de Donald Trump ne se sont pas toujours révélées exactes par le passé.

L'annonce a néanmoins été favorablement accueillie par les marchés financiers. Les principaux indices américains ont progressé après les déclarations du président, tandis que les cours du pétrole ont enregistré un net recul. Quelques heures auparavant, Donald Trump menaçait encore d'élargir les frappes contre l'Iran afin de garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et évoquait même la possibilité de prendre le contrôle de l'île de Kharg, infrastructure stratégique pour les exportations pétrolières iraniennes.