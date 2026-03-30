Donald Trump menace de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes en l’absence d’accord

Le président américain Donald Trump a lancé un nouvel avertissement à l’Iran, évoquant la possibilité d’une escalade majeure si aucun accord n’est conclu rapidement pour mettre fin aux hostilités. Selon lui, des "discussions sérieuses" sont en cours avec les autorités iraniennes, mais Washington se prépare à des mesures radicales en cas d’échec des négociations.

Donald Trump a ainsi évoqué des frappes potentielles contre des infrastructures stratégiques iraniennes, notamment des centrales électriques, des installations pétrolières et l’île de Kharg, principale plateforme d’exportation de brut du pays. D’autres cibles pourraient également être visées, dans une offensive qui aurait un impact significatif sur les capacités énergétiques et militaires de l’Iran.

Le président américain a justifié cette menace par la volonté de répondre aux pertes subies par les États-Unis au fil des années, qu’il attribue au régime iranien. Il a présenté une éventuelle opération comme une forme de représailles, tout en soulignant qu’elle viserait aussi à accroître la pression sur Téhéran pour l’amener à négocier et à stabiliser la situation dans le détroit stratégique d’Ormuz.

Cette déclaration s’inscrit dans une stratégie mêlant pression militaire et ouverture diplomatique, alors que les tensions restent élevées entre les deux pays et que l’issue des négociations demeure incertaine.