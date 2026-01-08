Donald Trump menace l’Iran de "l’enfer" en cas de répression meurtrière

Le président américain Donald Trump a réitéré ses menaces contre le régime iranien, avertissant que Téhéran subirait de lourdes représailles s’il s’en prenait violemment aux manifestants qui protestent depuis plusieurs semaines contre le pouvoir en place.

Dans une interview accordée à l’animateur conservateur Hugh Hewitt, Trump a déclaré avoir adressé un message sans ambiguïté aux autorités iraniennes : toute répression sanglante entraînerait une réponse américaine sévère.

« S’ils commencent à tuer des gens, ce qu’ils ont tendance à faire lors de leurs émeutes, nous les frapperons très durement », a-t-il affirmé.

Interrogé sur les informations faisant état de dizaines de morts, le président américain a toutefois nuancé, estimant que certaines victimes pourraient être dues à des mouvements de foule et non directement aux forces de l’ordre. Il a néanmoins insisté sur la fermeté de son avertissement, évoquant des conséquences « pire encore que ce qu’il dit publiquement ».

Donald Trump a également adressé un message direct aux manifestants iraniens, saluant leur courage et leur aspiration à la liberté. « Vous êtes des gens courageux. C’est une tragédie de voir ce qu’est devenu votre pays, qui fut autrefois un grand pays », a-t-il déclaré, se posant en soutien moral au mouvement de contestation.

En revanche, le président américain a écarté, à ce stade, toute rencontre avec Reza Pahlavi, figure de l’opposition et fils du dernier chah d’Iran. S’il le décrit comme « quelqu’un de bien », Trump estime qu’une telle rencontre ne serait « pas appropriée pour le moment ».

« Laissons les choses évoluer et voyons qui émergera », a-t-il conclu, laissant entendre que Washington observe attentivement la situation intérieure iranienne sans vouloir, pour l’instant, désigner un interlocuteur politique privilégié.