Donald Trump menace le Canada de droits de douane massifs en cas d’accord commercial avec la Chine

Le président américain Donald Trump a lancé samedi une mise en garde spectaculaire à l’encontre du Canada, affirmant qu’il imposerait des droits de douane de 100 % sur l’ensemble des importations canadiennes si Ottawa venait à conclure un accord commercial avec la Chine. La déclaration, publiée sur son réseau Truth Social, s’inscrit dans une ligne de fermeté assumée face à Pékin et à tout pays soupçonné de servir de relais économique à la puissance chinoise.

« Si le gouverneur Carney pense qu’il va faire du Canada un “port de débarquement” pour permettre à la Chine d’inonder les États-Unis de marchandises, il se trompe lourdement », a écrit Donald Trump, utilisant à dessein le terme de « gouverneur » pour désigner le Premier ministre canadien. Le président américain a poursuivi sur un ton alarmiste, accusant Pékin de vouloir « dévorer le Canada tout cru », allant jusqu’à évoquer une menace sur les entreprises canadiennes, son tissu social et son mode de vie.

Cette sortie intervient alors que le chef du gouvernement canadien a annoncé vendredi qu’un accord commercial préliminaire avec la Chine était sur le point d’être signé. Selon Ottawa, ce texte viserait notamment une baisse de certains droits de douane bilatéraux et un assouplissement des échanges, dans un contexte de ralentissement économique mondial.

À Washington, cette perspective est perçue comme une ligne rouge. Donald Trump a martelé que toute entente entre le Canada et la Chine entraînerait « immédiatement » des sanctions commerciales sans précédent. « Il n’y aura aucune exception », a-t-il insisté, laissant entendre que la mesure viserait tous les secteurs, de l’agroalimentaire à l’automobile, en passant par l’énergie et l’industrie manufacturière.

Cette menace ravive les tensions commerciales nord-américaines, alors même que les États-Unis et le Canada sont liés par un accord de libre-échange stratégique. Elle illustre surtout la volonté de Donald Trump de durcir l’affrontement économique avec la Chine, y compris en exerçant une pression directe sur les alliés traditionnels de Washington.