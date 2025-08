Donald Trump ordonne le déploiement de sous-marins nucléaires face aux provocations russes

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi sur Truth Social avoir ordonné le positionnement de « deux sous-marins nucléaires » dans des « zones appropriées » en réponse aux déclarations « provocatrices et incendiaires » de l’ex-président russe Dmitri Medvedev. Ce dernier, vice-président du Conseil de sécurité russe, avait dénoncé les ultimatums de Trump pour un cessez-le-feu en Ukraine, qualifiant chaque menace de « pas vers la guerre » entre la Russie et les États-Unis, et évoquant la « main morte », un système nucléaire automatisé soviétique. « Les mots comptent et peuvent avoir des conséquences imprévues », a averti Trump, sans préciser les positions des sous-marins ni s’ils sont armés ou à propulsion nucléaire.

Cette escalade verbale intervient alors que la Russie a intensifié ses attaques, lançant 6 297 drones sur l’Ukraine en juillet, un record selon l’AFP. Une attaque sur Kiev a tué 31 civils, dont cinq enfants. Trump, frustré par l’inaction de Poutine face à ses menaces de sanctions secondaires, notamment contre les acheteurs de pétrole russe, avait initialement promis un rapprochement avec Moscou. Volodymyr Zelensky a appelé à des négociations directes, tandis que Poutine dit vouloir une « paix durable ».