Donald Trump : "Ouvrez ce foutu détroit d’Ormuz"

Le président américain Donald Trump a intensifié sa rhétorique contre l’Iran, menaçant ouvertement de frapper des infrastructures stratégiques si Téhéran ne rouvre pas le détroit d’Ormuz. Dans un message publié sur Truth Social, il a évoqué une journée de frappes d’une ampleur inédite visant notamment des centrales électriques et des ponts, promettant « du jamais vu ». « Ouvrez ce foutu détroit (…) ou vous irez en enfer », a-t-il lancé.

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité d’un ultimatum adressé à l’Iran, sommé de garantir la libre circulation dans cette voie maritime stratégique, essentielle au commerce mondial de pétrole. Washington accuse Téhéran d’entraver la navigation et d’utiliser le détroit comme levier de pression dans le conflit régional en cours.

Parallèlement, Donald Trump a mis en avant le sauvetage d’un pilote américain en Iran, présenté comme une démonstration de la capacité des États-Unis à agir rapidement et efficacement en territoire hostile. Il a salué une opération menée « avec courage et détermination », alors que le militaire, gravement blessé, a été récupéré malgré la proximité des forces iraniennes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement salué cette intervention, félicitant le président américain pour son « leadership décisif ». Dans une allocution, il a affirmé que cette opération illustrait la force des démocraties face à leurs ennemis et rappelé un principe commun aux États-Unis et à Israël : ne jamais abandonner un soldat sur le terrain.

Benjamin Netanyahou a également évoqué son expérience personnelle des opérations de sauvetage, soulignant les risques et la portée symbolique de telles décisions. Pour lui, cette mission constitue « une grande victoire » pour les États-Unis et un signal fort envoyé aux adversaires de Washington et de ses alliés.