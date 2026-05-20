Donald Trump participera au sommet du G7 prévu en France du 15 au 17 juin

Donald Trump participera bien au sommet du G7 organisé en France du 15 au 17 juin, a indiqué un responsable de la Maison Blanche.

Les dirigeants des grandes économies avancées : États-Unis, France, Allemagne, Canada, Italie, Japon et Royaume-Uni, doivent se retrouver à Évian, dans un climat particulièrement tendu. Les relations entre Washington et plusieurs capitales européennes ont été fragilisées par la guerre commerciale lancée par Donald Trump, marquée par des droits de douane élevés et de nombreuses restrictions.

La guerre en Iran devrait également peser lourd dans les discussions. Le président américain reproche à plusieurs partenaires du G7 de ne pas avoir suffisamment soutenu l’offensive militaire américaine ni contribué aux efforts pour rouvrir le détroit d’Ormuz.

Selon un responsable américain cité par Reuters, Emmanuel Macron aurait fortement insisté pour obtenir la présence de Donald Trump. Le président français aurait même proposé un dîner privé au château de Versailles, sans les autres dirigeants du G7.

Paris aurait aussi accepté d’adapter le calendrier du sommet à l’agenda du président américain. La réunion devait initialement commencer le 14 juin, mais Donald Trump assistera ce soir-là à un combat de MMA organisé à la Maison Blanche pour célébrer son 80e anniversaire.