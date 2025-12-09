Donald Trump pourrait annoncer la création d’un "Conseil de paix" à Gaza avant Noël

Selon des informations publiées par le média israélien Walla, le président américain Donald Trump s’apprête à annoncer, avant Noël, la mise en place d’un nouvel organe international baptisé Board of Peace (Conseil de paix). Un haut responsable du département d’État a indiqué que cette initiative intervient dans le contexte de «progrès remarquables» dans la mise en œuvre du plan en 20 points élaboré par la Maison-Blanche pour l’avenir de Gaza.

Ce cadre inédit serait dirigé personnellement par Donald Trump et superviserait la gestion civile de Gaza. Le projet prévoit la création d’un comité technocratique palestinien, non affilié à des partis politiques, chargé des services publics et municipaux, sous la tutelle directe du Conseil de paix.

Parallèlement, une force internationale de stabilisation serait déployée pour sécuriser le territoire, démanteler les infrastructures terroristes, éliminer les stocks d’armes et protéger les civils. L’administration américaine insiste sur l’obligation faite à Hamas de se désarmer totalement conformément au plan, condition présentée comme essentielle pour garantir la sécurité tant des Israéliens que des Gazaouis.

Washington pousse désormais Benjamin Netanyahou à avancer vers la prochaine phase de l’accord. Le Premier ministre, lui, maintient que toute progression dépend du retour du dernier otage détenu par Hamas, Ran Gvili, ainsi que du désarmement complet de la bande de Gaza. Ce n’est qu’après ces étapes, affirme-t-il, que pourront être envisagés reconstruction, projets urbains pilotes et nouveaux retraits de Tsahal.

Après les fêtes, Netanyahou doit se rendre en Floride pour rencontrer Donald Trump à deux reprises, accompagné de hauts responsables américains : vice-président, secrétaire d’État et secrétaire à la Défense.

L’administration Trump privilégie en parallèle une approche économique pour renforcer la stabilité régionale. La semaine dernière, des responsables israéliens et libanais ont participé, sous médiation américaine, à des discussions visant à faire progresser un accord stratégique autour du gaz impliquant Israël et l’Égypte. Le président égyptien a été invité à Mar-a-Lago, invitation encore en attente de confirmation.

Durant son séjour en Floride, Netanyahou devrait également rencontrer des responsables juifs et évangéliques. Il prévoit de revenir sur la menace iranienne, alors que Téhéran continue de produire rapidement des missiles balistiques. Si Donald Trump estime que le dossier iranien est en grande partie "réglé", ses conseillers reconnaissent que pour Israël, la menace demeure bien présente.