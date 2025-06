Donald Trump président devenu "interventionniste" : André Kaspi analyse le tournant historique

Articles recommandés -

L'historien André Kaspi décrypte sur i24NEWS la spectaculaire volte-face de Donald Trump, qui abandonne ses promesses isolationnistes pour frapper trois sites nucléaires iraniens. Une décision qui bouleverse la géopolitique mondiale.

"Donald Trump s'est fait élire sur un programme qui est justement le contraire de ce qu'il vient de décider", souligne M. Kaspi. En avril, lors de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, les États-Unis privilégiaient encore les négociations via l'émissaire Steve Witkoff. Tout a basculé après les frappes israéliennes victorieuses contre l'Iran en juin.

"La situation avait pris une telle gravité qu'il était inévitable que les États-Unis manifestent leur participation", analyse l'historien. Trump a dû "passer outre aux réticences de son propre camp républicain" pour devenir un "président interventionniste".

Un calcul géopolitique majeur

Cette intervention dépasse le cadre moyen-oriental. "Toute faiblesse des États-Unis au Moyen-Orient pourrait être interprétée comme une faiblesse possible en Extrême-Orient" face à la Chine, prévient Kaspi. L'enjeu ? "Tout le rôle mondial des États-Unis."

Si Trump bénéficie du soutien des évangéliques pro-israéliens, des isolationnistes républicains restent opposés. Le danger ? S'enliser dans un conflit prolongé.

"On entre dans la guerre en pensant que le problème sera réglé dans les huit jours, et puis on se retrouve pris dans un engrenage", avertit l'historien. Pour éviter cet écueil, il faut que "l'Iran reconnaisse sa défaite" ou qu'un "changement de régime" intervienne rapidement.