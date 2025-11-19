Donald Trump promet une livraison “très rapide” de F-35 à l’Arabie saoudite

Lors du Forum d’investissement américano-saoudien organisé à Washington, le président américain Donald Trump a annoncé que l’Arabie saoudite recevrait des avions de combat F-35 « très rapidement ». Une déclaration qui confirme l’intention de Washington de livrer à Riyad l’un des appareils les plus avancés au monde, jusque-là réservés à un cercle restreint d’alliés.

S’adressant à Mohammed ben Salmane, prince héritier et Premier ministre saoudien, Trump a affirmé que la vente était déjà « approuvée », précisant toutefois que des procédures administratives restaient à finaliser : « Le processus prendra 24 heures, vous êtes en bonne position », a-t-il lancé, en ajoutant que l’accord portait également sur la vente de 300 chars et d’autres équipements militaires de pointe.

Cette annonce intervient alors qu’Israël comptait, selon plusieurs sources, sur une conditionnalité américaine : l’accès des Saoudiens au F-35 devait être lié à une normalisation avec Jérusalem dans le cadre des accords d’Abraham. Mais Riyad continue de poser une exigence ferme : toute normalisation avec Israël devra s’accompagner d’un engagement clair vers un État palestinien – une ligne rouge que Benjamin Netanyahou refuse d’envisager.

Interrogé sur les risques potentiels pour l’avantage militaire qualitatif d’Israël dans la région, Trump a balayé les critiques : pour lui, les deux pays demeurent des alliés stratégiques de premier plan et ont « tous deux droit au meilleur matériel militaire ».

Cette livraison accélérée de F-35 à Riyad pourrait rebattre les cartes au Moyen-Orient, à un moment où Washington cherche à renforcer son partenariat stratégique avec l’Arabie saoudite, tout en maintenant son soutien sécuritaire traditionnel à Israël.