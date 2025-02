Donald Trump publie une vidéo de l'ex-otage, Keith Siegel, sur les ruines du kibboutz Kfar Aza

Le président américain Donald Trump a publié cette lundi sur son réseau Truth Social, une vidéo montrant Keith Siegel devant les ruines du kibboutz Kfar Aza, le remerciant pour sa libération et appelant à la libération de tous les autres otages.

"Bonjour, Monsieur le Président", a-t-il dit. "Je m'appelle Keith Siegel, le premier otage américain libéré dans le cadre de l'accord sur lequel vous avez tant travaillé. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour faire sortir les otages de Gaza."

Il a poursuivi : "Je me tiens maintenant devant une maison à Kfar Aza, le kibboutz où je vis. On peut voir l'immense destruction laissée par le Hamas lors du massacre du 7 octobre dans le kibboutz. C'est simplement difficile de croire et de comprendre ce que je vois aujourd'hui - des maisons détruites par le Hamas, brûlées. Des membres du kibboutz ont été assassinés, brûlés vifs. Les histoires de ce qui s'est passé à Kfar Aza ce jour-là sont horrifiantes."

Yossi Aloni/FLASH90

"Je voulais vous dire encore une fois combien il est urgent de faire sortir tous les otages de Gaza et de les ramener à leurs familles. Vous avez déjà fait tellement, nous vous appelons tous à poursuivre vos efforts et à utiliser votre pouvoir pour permettre de nouveaux progrès dans les accords concernant les otages. Merci.", a-t-il conclu.

De nombreux otages libérés dans le cadre de l'accord actuel ont personnellement remercié le président américain pour son rôle dans la mise en œuvre de cet accord. Le week-end dernier, environ une semaine après sa libération, c'était l'ex-otage Yair Horn, libéré après 498 jours de captivité du Hamas, qui a publié une tribune sur le site américain Fox News dans laquelle il écrivait qu'il devait sa vie à Trump, tout en ajoutant un appel à la libération de son frère resté en captivité, Eitan.

Agam Berger, l'observatrice militaire libérée de la captivité du Hamas, a également publié une vidéo dans laquelle elle le remerciait personnellement et l'implorait : "Sauvez-les. Vous avez ce pouvoir, vous êtes leur espoir (celui des otages)."