Donald Trump qualifie Benjamin Netanyahou d’"homme très difficile"

Le président américain Donald Trump a déclaré que les attaques contre l’Iran pourraient reprendre si Téhéran ne parvient pas à conclure un accord nucléaire définitif avec Washington.

Dans un entretien accordé au New York Times, Trump a affirmé que l’accord-cadre annoncé avec l’Iran n’était qu’une première étape et a averti que les États-Unis pourraient relancer leurs opérations militaires si les négociations échouaient. Il a également évoqué la possibilité de faire des États-Unis le « gardien du Moyen-Orient » en échange de 20 % des revenus de la région.

Le président américain a assuré que l’accord conclu avec Téhéran garantirait à terme que le détroit d’Ormuz reste « définitivement exempt de péages », une mesure destinée à sécuriser durablement l’une des principales routes maritimes du commerce mondial.

Donald Trump a également réservé ses critiques les plus directes au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, tenu à l’écart des négociations ayant conduit à l’accord entre Washington et Téhéran.

« C’est un homme très difficile », a déclaré le président américain à propos du chef du gouvernement israélien. « Et pour être honnête avec vous, il devrait nous être très reconnaissant. Parce que si l’Iran possédait une arme nucléaire, Israël ne survivrait pas deux heures », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs responsables israéliens ont exprimé de profondes inquiétudes concernant les termes de l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran.

Les propos de Donald Trump mettent en lumière les tensions croissantes entre Washington et Jérusalem sur la gestion du dossier iranien, malgré l’alliance stratégique qui unit les deux pays. Ils soulignent également la détermination de l’administration américaine à faire aboutir un accord définitif avec Téhéran dans les 60 jours prévus par le protocole signé entre les deux parties.