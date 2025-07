Donald Trump reçoit cinq chefs d'État africains pour renforcer les liens économiques et contrer l'influence sino-russe

Articles recommandés -

Le président américain, Donald Trump, a accueilli mercredi à la Maison-Blanche cinq dirigeants africains pour un mini-sommet stratégique, centré sur les investissements, les ressources naturelles et la sécurité. Les présidents du Sénégal, du Gabon, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Liberia ont répondu à l’invitation américaine, dans un contexte de rivalité croissante avec la Chine et la Russie sur le continent africain.

Dès l’ouverture du déjeuner de travail, Donald Trump a mis l’accent sur les richesses naturelles des pays représentés, évoquant des "super minerais", d’"immenses réserves de pétrole" et un "grand potentiel économique". Fidèle à sa diplomatie transactionnelle, le président américain cherche à renforcer la présence économique des États-Unis en Afrique, en particulier dans les secteurs stratégiques des terres rares, du pétrole et du gaz.

Les cinq pays invités figurent parmi les plus riches du continent en ressources naturelles. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a ainsi listé les vastes réserves de manganèse, d’uranium, et de minerais rares de son pays. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a, de son côté, mis en avant la stabilité politique du Sénégal et a invité Trump à investir dans un projet de golf, tout en vantant les gisements de pétrole et de gaz naturel. Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, a rappelé que son pays était le deuxième producteur mondial de manganèse, essentiel pour les batteries électriques.

Selon des sources américaines, Washington aurait profité de cette rencontre pour aborder une question plus délicate : la réadmission dans leurs pays respectifs de ressortissants africains en situation irrégulière aux États-Unis. Le Soudan du Sud aurait déjà accepté un premier retour de migrants.

Cette réunion intervient dans un contexte de redéfinition de la politique africaine des États-Unis. Fin juin, plusieurs entreprises américaines ont annoncé des investissements en infrastructures en Afrique, à la faveur d’un sommet en Angola. Parallèlement, l'administration Trump a mis fin à l’USAID, l’agence d’aide au développement, marquant un tournant vers un modèle axé sur l’investissement privé plutôt que sur l’aide publique. Un changement que le président libérien Joseph Boakai dit accueillir positivement, souhaitant voir son pays devenir un véritable partenaire économique.