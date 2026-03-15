Donald Trump refuse pour l’instant un accord avec l’Iran et promet de "terminer le travail"

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi que l’Iran cherchait à négocier un accord pour mettre fin au conflit en cours, tout en indiquant qu’il n’était pas prêt à conclure un compromis pour l’instant. Dans une interview accordée à NBC News, il a déclaré que les conditions proposées par Téhéran n’étaient "pas assez solides", précisant qu’un éventuel accord devrait notamment inclure l’abandon total par l’Iran de toute ambition nucléaire.

Le président américain a également affirmé que les forces américaines avaient infligé de lourds dégâts à l’île de Kharg, principal terminal d’exportation pétrolière iranien. Selon lui, l’installation a été "totalement démolie" lors de frappes récentes, tout en précisant que les infrastructures énergétiques majeures avaient été épargnées afin d’éviter des destructions qui prendraient des années à réparer. Il a même laissé entendre que d’autres frappes pourraient être menées contre ce site.

Dans le même entretien, Donald Trump a exprimé des doutes quant au sort du nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, affirmant ne pas savoir s’il était toujours en vie. "Personne n’a encore pu le montrer", a-t-il déclaré, évoquant des rumeurs selon lesquelles il pourrait être mort, tout en appelant l’Iran à "faire quelque chose de très intelligent" et à se rendre.

Interrogé sur la durée possible du conflit, le président américain s’est montré volontairement vague. Sur Fox News, il a expliqué que la guerre prendrait fin lorsqu’il le "sentirait dans ses os", tout en estimant qu’elle ne devrait pas durer longtemps. Il a toutefois reconnu qu’elle pourrait se prolonger si nécessaire.

Donald Trump a également rejeté les inquiétudes concernant une éventuelle pénurie de munitions, assurant que les États-Unis disposaient d’un avantage technologique et d’un stock "pratiquement illimité". "Nous pouvons continuer indéfiniment", a-t-il affirmé.

S’exprimant plus tôt cette semaine après un rassemblement dans le Kentucky, le président a affirmé que l’Iran était "décimé" et quasiment "au bout du rouleau", tout en soulignant que les États-Unis ne mettraient pas fin au conflit immédiatement. Il a également déclaré que les capacités militaires iraniennes avaient été gravement affaiblies, affirmant que les États-Unis dominaient désormais l’espace aérien iranien.

Lors de ce même rassemblement, Donald Trump a insisté sur la nécessité de "terminer le travail" dans cette guerre, estimant que les dirigeants iraniens avaient été pris totalement au dépourvu par l’ampleur des frappes américaines. Selon lui, il s’agit d’éviter un scénario dans lequel les États-Unis devraient revenir régulièrement pour affronter de nouvelles menaces, notamment lorsqu’un autre président sera au pouvoir.