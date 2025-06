Donald Trump revendique une "grande victoire" en Iran et minimise la nécessité d'un accord

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse au sommet de l'OTAN à La Haye que les États-Unis avaient remporté une "grande victoire" en Iran, tout en minimisant l'urgence de conclure un nouvel accord avec Téhéran.

Trump affirme avoir "réglé le problème" avec l'Iran et Israël, estimant que "les deux sont fatigués et épuisés" et "étaient satisfaits de rentrer chez eux". Selon lui, l'Iran a "combattu courageusement" mais a "quelque peu violé le cessez-le-feu". "Je ne les vois plus se remettre dans les affaires nucléaires", a-t-il ajouté.

Le président révèle qu'Israël avait 52 avions en route pour attaquer l'Iran quand il a appelé l'État hébreu à faire demi-tour. Trump assure ne pas s'appuyer sur les renseignements israéliens pour évaluer que les sites nucléaires iraniens ont été "oblitérés". "J'ai parlé à des gens qui ont vu le site, le site est oblitéré", affirme-t-il.

Négociations en vue, mais sans urgence

Concernant un éventuel accord futur, Trump reste décontracté : "Je ne pense pas qu'un accord avec l'Iran est nécessaire. On va les rencontrer, sûrement la semaine prochaine. Si on a un document signé c'est bien", a-t-il déclaré, suggérant une approche pragmatique plutôt que contraignante pour les négociations à venir.