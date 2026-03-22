Donald Trump : "si l'Iran n'ouvre pas le détroit d'Ormuz nous détruirons ses centrales électriques"

Le président américain Donald Trump a adressé samedi soir un ultimatum direct à l’Iran, exigeant la réouverture complète et sans condition du détroit d’Ormuz dans un délai de 48 heures, sous peine de frappes massives contre ses infrastructures énergétiques. Dans un message publié sur le réseau Truth Social, il a menacé de "frapper et anéantir" les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus importante, si Téhéran ne se conformait pas à ses exigences.

Dans une série de déclarations particulièrement offensives, Donald Trump a également affirmé que les États-Unis avaient déjà infligé des dommages considérables à l’Iran, allant jusqu’à déclarer que le pays avait été "rayé de la carte". Il a assuré que les objectifs militaires américains étaient atteints plus rapidement que prévu, affirmant que les capacités navales et aériennes iraniennes étaient neutralisées et que ses dirigeants étaient "hors d’état de nuire".

Rejetant les analyses critiques, notamment celles du New York Times, il a insisté sur le fait que Téhéran chercherait désormais à négocier, tout en affirmant ne pas être disposé à accepter un accord à ce stade.

Vendredi déjà, le président américain avait laissé entendre que la campagne militaire contre le "régime terroriste iranien" approchait de ses objectifs stratégiques, suggérant une possible désescalade prochaine. Mais interrogé par des journalistes, il a clairement exclu toute idée de cessez-le-feu immédiat, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’interrompre les opérations alors que, selon lui, les États-Unis dominent largement le rapport de force sur le terrain.