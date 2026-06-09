Donald Trump sur Benjamin Netanyahou : « Quand je lui dis de faire quelque chose, il le fait »

Donald Trump a rejeté l'idée selon laquelle Benjamin Netanyahou aurait défié les États-Unis en ordonnant une action militaire contre l'Iran après des tirs de missiles visant Israël.

Selon des propos rapportés par la BBC, Donald Trump a assuré que le Premier ministre israélien suivait ses demandes. « Si je lui dis de faire quelque chose, il le fait », aurait déclaré le président américain.

Ces déclarations interviennent après une série d'échanges entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, alors que les tensions entre Israël et l'Iran ont de nouveau éclaté pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu début avril.

Donald Trump a affirmé avoir appelé Benjamin Netanyahou à faire preuve de « bon sens », alors que Washington estime être proche de la conclusion d'un accord majeur avec Téhéran.

« Tout ce que je lui ai dit, c'est que nous devions faire preuve de bon sens. Nous sommes proches de signer un accord très puissant, un très bon accord », a déclaré Donald Trump, selon la BBC.

Ces propos soulignent la volonté de Washington de contenir l'escalade régionale tout en poursuivant les négociations avec l'Iran. Ils interviennent également dans un contexte de spéculations sur d'éventuelles tensions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou concernant la conduite de la riposte israélienne.