Donald Trump sur les négociations avec l'Iran : "ils ont trop tardé, ils en paieront le prix"

Le président américain Donald Trump a durci le ton mercredi à l’égard de l’Iran, accusant Téhéran de faire traîner les négociations entre les deux pays. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, il a dénoncé une République islamique "pleine de paroles mais sans actes", estimant que les dirigeants iraniens avaient laissé passer leur chance de conclure un accord favorable et qu’ils devraient désormais "en payer le prix".

Dans un entretien accordé à Fox News, Trump a indiqué être proche d’autoriser de nouvelles frappes contre des infrastructures iraniennes, notamment des centrales électriques et des ponts, affirmant que Téhéran cherchait à gagner du temps dans les discussions en cours. "Le tyran du Moyen-Orient est mort. S’il le faut, nous continuerons", a-t-il déclaré.

Le président américain a également vanté l’efficacité du blocus maritime imposé à l’Iran, accusant les médias américains de minimiser son impact. Selon lui, les difficultés économiques s’aggravent dans le pays au point que les autorités iraniennes peineraient à rémunérer leurs forces armées.

Trump a par ailleurs révélé de nouveaux détails sur l’incident ayant conduit à la perte d’un hélicoptère Apache américain cette semaine. D’après son récit, un drone iranien se serait encastré entre les deux pilotes sans exploser, provoquant un incendie à bord. Les aviateurs seraient néanmoins parvenus à amerrir avant d’être secourus par un drone naval autonome, une première dans l’histoire de l’armée américaine. Le président a qualifié cet épisode de "miracle".

Washington a également confirmé avoir frappé dans la nuit des systèmes de radar et de défense aérienne iraniens, après avoir détecté des tentatives de remise en service de ces installations durant une pause temporaire des hostilités.

De son côté, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a affirmé lors d’une cérémonie commémorant Rouhollah Khomeini que son pays ne céderait pas aux pressions extérieures. Il a appelé à mettre fin à la situation actuelle, qu’il a décrite comme n’étant "ni la paix ni la guerre", tout en assurant qu’Israël ne pourrait pas soumettre l’Iran par la force.

Ces déclarations interviennent alors que le New York Times a rapporté mercredi que des progrès avaient été enregistrés dans les négociations irano-américaines avant les frappes menées durant la nuit.