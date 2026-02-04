Donald Trump veut que Vladimir Poutine "mette fin à la guerre" en Ukraine

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi vouloir que son homologue russe Vladimir Poutine "mette fin à la guerre" en Ukraine, près de quatre ans après le lancement de l’invasion russe à grande échelle. Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions, marqué par la reprise de frappes russes massives sur Kiev dans la nuit de lundi à mardi.

S’exprimant devant la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a évoqué ces attaques alors même qu’un nouveau cycle de discussions doit s’ouvrir mercredi à Abou Dhabi entre émissaires américains, russes et ukrainiens. Washington y sera représenté notamment par Steve Witkoff, chargé des dossiers diplomatiques sensibles, et par Jared Kushner, figure centrale et informelle de la diplomatie trumpienne.

Selon le président américain, les frappes russes sont survenues après une courte pause dans les attaques contre la capitale ukrainienne, qu’il attribue à une promesse temporairement respectée par Moscou. "Il a tenu parole sur ce point", a-t-il affirmé, sans toutefois commenter les raisons de la reprise des bombardements.

Plus tôt dans la journée, la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt avait indiqué que Donald Trump n’avait pas été surpris par cette nouvelle vague de frappes. Elle a expliqué que le président, informé dès le matin, considérait malheureusement cette escalade comme prévisible. Fidèle à la ligne de communication de l’administration actuelle, elle a également affirmé que le conflit n’aurait jamais éclaté si Trump était resté au pouvoir, évitant une nouvelle fois d’imputer explicitement la responsabilité de la guerre à la Russie.

L’administration américaine continue ainsi de privilégier une approche axée sur la négociation, tout en refusant de désigner Moscou comme seul responsable du conflit déclenché en février 2022. Les réunions prévues à Abou Dhabi sont présentées comme des discussions trilatérales visant à explorer des pistes de désescalade, sans qu’aucun cadre précis ni avancée attendue ne soient officiellement annoncés.

Alors que les combats se poursuivent sur le terrain et que les frappes sur les villes ukrainiennes se multiplient à nouveau, les déclarations de Donald Trump illustrent l’équilibre délicat recherché par Washington entre pression diplomatique, dialogue avec Moscou et volonté affichée de parvenir à une issue au conflit. Reste à savoir si les discussions à venir permettront de traduire ces intentions en résultats concrets.