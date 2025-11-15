Donald Trump veut réclamer jusqu'à 5 milliards de dollars à la BBC

Donald Trump a annoncé vendredi qu’il entend engager une action en justice contre la BBC, réclamant entre un et cinq milliards de dollars, malgré les excuses présentées par l’audiovisuel public britannique pour un montage vidéo trompeur de l’un de ses discours. Le président américain accuse le groupe de l’avoir diffamé en diffusant, dans un documentaire de 2024, des extraits recomposés de son allocution du 6 janvier 2021 laissant croire qu’il appelait explicitement à l’assaut contre le Capitole.

L’affaire a provoqué une onde de choc au Royaume-Uni : le directeur général Tim Davie et la patronne de l’information Deborah Turness ont démissionné. La BBC reconnaît « une erreur de jugement » mais conteste toute base légale pour une plainte en diffamation, rappelant que le documentaire incriminé n’était pas disponible aux États-Unis et n’a pas empêché Trump d’être réélu. Le président de la BBC, Samir Shah, a envoyé une lettre personnelle d’excuses à Trump, tout en refusant toute indemnisation.

Trump, de son côté, estime que « les Britanniques sont très en colère » et envisage d’aborder l’affaire avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, qu’il dit « embarrassé ». Starmer, interrogé au Parlement, a réaffirmé son attachement à une « BBC forte et indépendante » sans condamner explicitement l’initiative judiciaire de Trump.

La polémique relance au Royaume-Uni le débat sur l’impartialité de l’audiovisuel public, déjà fragilisé par plusieurs scandales récents. La BBC a par ailleurs ouvert une enquête sur un second cas potentiel de montage trompeur du même discours de Trump, datant de 2022.

Trump affirme que sa plainte est nécessaire : « Si on ne le fait pas, cela se reproduira avec d’autres. »