Donald Trump veut "un coup décisif" contre l'Iran, pas une guerre prolongée (média américain)

Donald Trump souhaite qu'une éventuelle opération militaire contre l'Iran porte un coup rapide et décisif au régime des mollahs, sans s'enliser dans un conflit prolongé. C'est ce qu'ont révélé dans la nuit de jeudi des responsables américains à la chaîne NBC, précisant qu'aucune décision finale n'a encore été prise à la Maison-Blanche sur le moment et les modalités d'une frappe.

"S'il décide d'attaquer, il veut que ce soit définitif", a confié l'une des personnes impliquées dans les discussions. Problème : les conseillers du président américain ne parviennent pas à lui garantir que le régime iranien s'effondrera rapidement après une intervention militaire. Par ailleurs, Washington s'attend à une riposte agressive de Téhéran et redoute de ne pas disposer actuellement de tous les moyens nécessaires au Moyen-Orient pour s'en protéger.

Cette équation complexe pourrait pousser Trump à opter pour une attaque plus limitée, tout en conservant des options d'escalade, s'il décide finalement de recourir à la force. Les sources insistent sur le caractère extrêmement fluide de la situation.

Interrogé par l'agence Reuters, le président américain a déclaré avec une certaine ambiguïté : "Que le régime iranien tombe ou non, ça va être une période intéressante."

La perspective d'une frappe américaine fait monter la pression dans tout le Moyen-Orient. L'Iran a fermé son espace aérien pendant deux heures, à l'exception des vols internationaux ayant reçu une autorisation spéciale. En Irak, une activité inhabituelle d'avions de chasse a été signalée. Selon des sources bien informées citées par Newsnation, un porte-avions américain serait réorienté de la mer de Chine méridionale vers le Moyen-Orient.

La compagnie Air India a annoncé que ses vols éviteraient désormais l'espace aérien iranien en raison de l'évolution de la situation. Quant à l'ambassade américaine à Doha, elle a recommandé au personnel américain stationné au Qatar de ne se rendre sur la base d'Al-Udeid que si cela s'avère absolument nécessaire.