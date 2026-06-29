Double séisme au Venezuela : une équipe israélienne déployée

Le bilan du double séisme qui a frappé le Venezuela continue de s'alourdir. Selon les dernières informations, 1 450 personnes ont perdu la vie, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans plusieurs régions durement touchées.

Une équipe israélienne de secours, composée de 16 spécialistes, est arrivée sur place pour participer aux opérations. Déployée par les organisations Magen (Gestion des catastrophes et des situations d'urgence), Ready for Rescue (Prêts pour le sauvetage) et SmartAID (Aide humanitaire intelligente), elle a atterri à Valence avant de rejoindre les zones sinistrées.

Les secouristes travaillent aux côtés des équipes locales pour rechercher d'éventuels survivants, inspecter les bâtiments endommagés et apporter une première aide humanitaire aux populations affectées.

Selon l'équipe israélienne, l'ampleur des destructions est exceptionnelle. De nombreux immeubles se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, tandis que les infrastructures essentielles ont subi d'importants dégâts, compliquant les opérations de secours.

La mission israélienne devrait rester sur place dans les prochains jours afin de soutenir les autorités vénézuéliennes. Son intervention sera adaptée aux besoins des équipes locales et à l'évolution de la situation sur le terrain.

Ce déploiement s'inscrit dans la tradition des missions humanitaires israéliennes menées après des catastrophes naturelles à travers le monde, mobilisant des spécialistes du sauvetage, de la recherche de survivants et de l'assistance d'urgence aux populations sinistrées.