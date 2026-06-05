Drones explosifs : la nouvelle arme américaine qui pourrait changer la donne

L’essor des drones explosifs sur les champs de bataille modernes pousse les armées à repenser leurs systèmes de défense aérienne. En Israël comme ailleurs, les affrontements récents ont mis en évidence un paradoxe stratégique : des appareils coûtant parfois seulement quelques milliers de dollars peuvent contraindre les armées à utiliser des missiles d’interception sophistiqués valant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars.

Selon une enquête publiée cette semaine par le Wall Street Journal, l’armée américaine travaille sur une réponse destinée à réduire cet écart économique. Le Corps des Marines a récemment testé aux Philippines un nouveau système mobile de défense aérienne baptisé MADIS (Marine Air Defense Integrated System), conçu pour neutraliser les drones à moindre coût.

Installé sur des véhicules tactiques légers, le système combine plusieurs technologies : radars de détection, capacités de brouillage électronique et canons capables de tirer des munitions intelligentes de 30 mm. Contrairement aux projectiles classiques, ces obus n’ont pas besoin de toucher directement leur cible. Grâce à une fusée de proximité, ils explosent lorsqu’ils s’approchent suffisamment du drone, projetant un nuage d’éclats métalliques capable de le détruire en vol.

L’intérêt principal de cette technologie réside dans son coût. D’après le quotidien américain, une interception nécessitant plusieurs obus intelligents revient à environ 11 250 dollars. Une somme bien inférieure au prix de nombreux drones utilisés sur les théâtres d’opérations actuels. Les drones suicides Shahed de fabrication iranienne sont ainsi estimés à environ 30 000 dollars l’unité, tandis que certains petits drones explosifs employés par le Hezbollah ne coûtent que 1 500 à 5 000 dollars.

Cette approche pourrait intéresser particulièrement Israël, confronté depuis plusieurs années à une menace croissante de drones et de munitions téléopérées lancés par le Hezbollah et soutenus par l’Iran. Les attaques répétées ont démontré la difficulté de maintenir sur la durée une défense reposant exclusivement sur des systèmes d’interception avancés.

Le projet américain n’est toutefois pas exempt de défis. Le principal obstacle concerne la production des fusées de proximité intégrées aux obus intelligents. Ces composants électromécaniques complexes nécessitent des capacités industrielles spécialisées, encore limitées aujourd’hui. Pour faire face à un conflit prolongé, les armées devraient disposer de stocks de plusieurs centaines de milliers de munitions.

Conscients de cet enjeu, plusieurs grands groupes américains de défense ont déjà commencé à augmenter leurs capacités de production. L’objectif est de disposer d’une solution capable de répondre à la multiplication des drones sur le champ de bataille tout en évitant que le coût de leur interception ne devienne lui-même un problème stratégique.