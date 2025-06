Ehud Olmert accuse Benjamin Netanyahou de mener une "guerre personnelle" à Gaza

L'ancien Premier ministre Ehud Olmert poursuit son offensive médiatique contre Benjamin Netanyahou dans un entretien téléphonique au New Yorker, réitérant ses accusations de "guerre personnelle" à Gaza.

"Aucun objectif ne peut justifier cela"

"Il est désormais clair pour tous qu'aucun objectif ne peut justifier la poursuite de ces activités militaires", affirme Olmert. "Aucun objectif ne peut justifier la continuation de l'opération militaire en risquant la perte des otages, des soldats israéliens et de nombreuses personnes non impliquées à Gaza."

Selon l'ancien dirigeant, "la perception en Israël est qu'il s'agit d'une guerre personnelle ou illégitime menée uniquement pour les intérêts politiques du Premier ministre. C'est un crime."

Accusations de "nettoyage ethnique"

Olmert s'en prend particulièrement aux ministres Ben Gvir et Smotrich : "Quand on entend Ben Gvir et Smotrich dire que tout Gaza est le Hamas et que personne ne mérite de nourriture, qu'ils doivent tous être expulsés, on peut interpréter cela comme du nettoyage ethnique." Il dénonce également la politique de restriction de l'aide humanitaire : "Pendant une certaine période, la famine était la politique pratique du gouvernement israélien. L'aide humanitaire était refusée, rejetée activement, arrêtée et retenue."

Comparaison avec la Judée-Samarie

L'ancien Premier ministre établit un parallèle avec la Judée-Samarie, où "les attaques quotidiennes contre les Palestiniens dans leurs maisons, oliveraies et propriétés atteignent le niveau de crimes de guerre, surtout quand la police échoue à arrêter les agresseurs et arrête les victimes palestiniennes à la place."

Escalade rhétorique dans les médias français

Cette nouvelle sortie d'Olmert s'inscrit dans une campagne médiatique plus large menée dans plusieurs médias français. Après sa tribune du 4 juin dans Le Monde où il dénonçait les "ennemis intérieurs" d'Israël, l'ancien dirigeant multiplie les interventions pour alerter l'opinion internationale. Dans Le Monde, il affirmait que le gouvernement Netanyahou causait des "souffrances contraires aux intérêts de l'État hébreu", préparant le terrain de ses accusations actuelles de "crime" politique.