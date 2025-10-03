Elizabeth Tsurkov, libérée après 903 jours de captivité en Irak, remercie les États-Unis

L’universitaire russo-israélienne Elizabeth Tsurkov, enlevée à Bagdad en mars 2023 par la milice chiite pro-iranienne Kataeb Hezbollah et détenue pendant plus de deux ans, a pris la parole pour la première fois depuis sa libération intervenue le 10 septembre dernier. Sur le réseau social X, la chercheuse, spécialiste du Moyen-Orient, a exprimé un immense soulagement et adressé des remerciements appuyés à ses soutiens.

https://x.com/i/web/status/1974093149325627662 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Enfin grâce au ciel et infiniment reconnaissante après 903 jours de captivité », a-t-elle écrit. Tsurkov a tenu à remercier le président américain Donald Trump pour « l’action décisive qui m’a ramenée chez moi sans aucune concession faite aux ravisseurs ». Elle a également salué le rôle de l’envoyé spécial des États-Unis pour les otages, Adam Boehler, ainsi que celui du secrétaire d’État Marco Rubio, évoquant leur implication constante jusqu’à son retour.

La chercheuse, qui poursuivait ses travaux en Irak lorsqu’elle a été kidnappée, a précisé être « profondément reconnaissante » envers toutes les personnes ayant œuvré pour sa libération. « Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont essayé d’aider, de près ou de loin », a-t-elle ajouté. Sa captivité, qui avait suscité une vive inquiétude en Israël et aux États-Unis, s’était prolongée malgré de multiples appels internationaux à sa libération. Washington avait accusé directement Kataeb Hezbollah de l’avoir enlevée et retenue dans des conditions sévères. La libération d’Elizabeth Tsurkov, obtenue sans échange de prisonniers ni contrepartie politique, est présentée par les États-Unis comme un succès diplomatique majeur.