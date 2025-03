Elon Musk fusionne xAI et X dans une transaction valorisant la plateforme à 33 milliards de dollars

Elon Musk a annoncé l'acquisition de X (anciennement Twitter) par sa société d'intelligence artificielle xAI, dans une transaction qui valorise la plateforme de médias sociaux à 33 milliards de dollars. Cette opération permettra aux co-investisseurs de l'ancien Twitter de partager la valeur de l'entreprise d'intelligence artificielle.

"Les avenirs de xAI et X sont étroitement liés", a écrit Musk, également à la tête de Tesla et SpaceX, dans un message sur X. "Aujourd'hui, nous franchissons officiellement l'étape pour combiner les données, les modèles, la puissance de calcul, la distribution et les talents."

Selon Musk, cette fusion valorise "xAI à 80 milliards de dollars et X à 33 milliards de dollars (45 milliards moins 12 milliards de dette)". La transaction pourrait également renforcer la capacité de xAI à entraîner son chatbot Grok. De nombreux détails de l'accord restent flous, notamment la manière dont les dirigeants de X seraient intégrés dans la nouvelle entreprise ou si cette fusion ferait l'objet d'un examen réglementaire. Les représentants de X et xAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le prince saoudien Alwaleed bin Talal, dont la société d'investissement Kingdom Holding est le deuxième plus grand investisseur dans X et xAI, a déclaré avoir demandé ce développement. "Après cette transaction, la valeur de nos investissements devrait atteindre entre 4 et 5 milliards de dollars... et le compteur tourne", a-t-il affirmé sur X. L'analyste de D.A. Davidson, Gil Luria, note que le prix de 45 milliards de dollars pour X (dette incluse) n'est pas une coïncidence : "C'est 1 milliard de plus que la transaction de privatisation de Twitter en 2022."

Un investisseur de xAI, qui a souhaité rester anonyme, a confié ne pas être surpris par cet accord, le considérant comme une consolidation du leadership et de la gestion de Musk dans ses propres entreprises.