Emmanuel Macron accusé d’"ingérence" après avoir consulté une ébauche de la Constitution palestinienne

La polémique enfle dans les territoires palestiniens après les révélations selon lesquelles Emmanuel Macron aurait consulté une première version du projet de Constitution palestinienne avant même qu’elle ne soit rendue publique. Quinze jours plus tôt, le président français et Mahmoud Abbas avaient annoncé à l’Élysée la création d’un comité conjoint chargé de « consolider l’État de Palestine », dont la mission principale serait précisément la rédaction d’un nouveau texte constitutionnel. Mais pour de nombreux Palestiniens, l’implication française va beaucoup trop loin.

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre un échange entre les deux dirigeants en Égypte, le 13 octobre 2025 : Emmanuel Macron y affirme qu’il appellera Abbas dès réception de la Constitution. Un mois plus tard, le 11 novembre, il déclare publiquement avoir « vu une première version ». Cette mention a provoqué une onde de choc.

Pour beaucoup de jeunes Palestiniens, c’est un véritable affront. Que le président français ait eu accès au document avant le peuple palestinien – à l’exception du cercle rapproché d’Abu Mazen – est perçu comme une atteinte directe à leur souveraineté. Certains dénoncent un « colonialisme 2.0 », d’autres fustigent le soutien tacite d’une puissance étrangère à un dirigeant élu en 2005 pour un mandat de quatre ans et toujours en fonction près de deux décennies plus tard.

Des voix parlent aussi d’une « mise en scène politique » destinée à fragmenter davantage la société palestinienne. Elles accusent Emmanuel Macron d’effacer les voix palestiniennes et Mahmoud Abbas de prolonger indéfiniment son pouvoir en évitant toute élection.