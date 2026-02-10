Emmanuel Macron accuse l’administration Trump d’être anti-européenne

Le président français Emmanuel Macron a lancé un avertissement aux dirigeants européens, estimant que l’Europe devait se préparer à une nouvelle phase de tensions avec les États-Unis. Dans des propos rapportés par l'agence Reuters, il accuse le gouvernement américain dirigé par Donald Trump d’adopter une ligne ouvertement « anti-européenne » et de chercher à « démanteler » l’Union européenne.

S’exprimant dans plusieurs médias européens, Emmanuel Macron a appelé les dirigeants du continent à considérer ce qu’il qualifie de « moment Groenland » comme un signal d’alarme. Selon lui, la récente accalmie dans les relations transatlantiques ne doit pas être interprétée comme un changement durable de posture de Washington, malgré la suspension temporaire de certaines menaces américaines liées au commerce, à la technologie ou à l’Arctique.

Le chef de l’État français exhorte l’Union à accélérer des réformes longtemps différées afin de renforcer sa compétitivité, sa souveraineté économique et son poids géopolitique. « Lorsqu’il y a un acte d’agression clair, la réponse ne doit pas être la soumission ni la recherche d’un compromis à tout prix. Nous avons essayé pendant des mois, et cela n’a pas fonctionné », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron anticipe notamment de nouvelles confrontations avec Washington autour de la régulation numérique européenne. Il avertit que les États-Unis pourraient réagir par des mesures de rétorsion, voire par l’imposition de droits de douane, si l’Union applique strictement le Digital Services Act à l’encontre des grandes entreprises technologiques américaines.

Face à ce qu’il décrit comme un « tsunami chinois » sur le front commercial et une « instabilité américaine permanente », le président français estime que l’Europe traverse un choc stratégique majeur. Pour y répondre, il renouvelle son appel à un endettement commun européen afin de financer des investissements massifs et d’offrir une alternative crédible à la domination du dollar sur les marchés mondiaux.

Enfin, Emmanuel Macron défend une stratégie de « préférence européenne », qu’il distingue du protectionnisme, visant à favoriser la production et l’innovation au sein de l’Union. Une orientation qui, selon lui, est indispensable pour faire de l’Europe une puissance capable de résister aux pressions conjuguées des États-Unis et de la Chine.