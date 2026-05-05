Emmanuel Macron annonce qu’il va "parler au président iranien" ce jour

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi qu’il allait s’entretenir avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, dans un contexte de fortes tensions autour du détroit d’Ormuz. « Je parle tout à l’heure au président iranien », a-t-il déclaré depuis Erevan, en marge d’une conférence de presse.

Cette initiative intervient alors que la situation sécuritaire dans le Golfe s’est nettement dégradée, avec des frappes iraniennes visant notamment les Émirats arabes unis. Le chef de l’État français a fermement condamné ces actions et a réitéré son appel à une désescalade rapide, insistant sur la nécessité de garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique par lequel transite une part essentielle du commerce mondial d’hydrocarbures.

Paris tente ainsi de maintenir un canal de dialogue avec Téhéran, dans la continuité de sa diplomatie visant à préserver un rôle de médiation au Moyen-Orient.

L’influence diplomatique européenne apparaît aujourd’hui limitée face à un rapport de force dominé par les dynamiques militaires et les intérêts stratégiques des grandes puissances. Malgré cela, l’Élysée continue de privilégier le dialogue comme levier de désescalade, dans un contexte où chaque incident dans le détroit d’Ormuz ravive les craintes d’une crise énergétique mondiale.

L’échange annoncé entre les deux dirigeants pourrait ainsi constituer un test pour la capacité de la diplomatie française à peser sur une crise aux implications internationales majeures.