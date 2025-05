Emmanuel Macron appelle l’Europe à reconnaître l’État palestinien : "Une nécessité politique"

Emmanuel Macron a haussé le ton contre le gouvernement israélien vendredi depuis Singapour, appelant les capitales européennes à "durcir leur position" si Israël ne répond pas à l’"urgence humanitaire" dans la bande de Gaza. Lors d’une conférence de presse, le président français a estimé que la reconnaissance d’un État palestinien n’est "pas seulement un devoir moral, mais une nécessité politique".

Revenant sur l’attaque du 7 octobre, qu’il a qualifiée de "terroriste" et "inqualifiable", il a rappelé avoir soutenu le droit d’Israël à se défendre contre le Hamas : "Cette riposte était légitime, mais elle ne suffit pas. On ne peut pas se reposer uniquement sur une réponse sécuritaire ; il faut une issue politique".

Macron a réaffirmé son attachement à la solution à deux États : seule la création d’un État palestinien, explique-t-il, mettra un terme durable au conflit. Dans ce cadre, il exige la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas et son exclusion de tout futur gouvernement, tandis que l’Autorité palestinienne devrait, selon lui, engager "une réforme en profondeur".

Le chef de l’État a par ailleurs vivement critiqué Benjamin Netanyahou, qualifiant sa ligne de conduite de "honteuse" et plaidant pour l’élargissement des sanctions européennes contre Israël. "Nous pouvons exercer toute la pression que nous voulons, a-t-il concédé, mais sans l’effet de levier américain, rien n’avancera. Je travaille étroitement avec le président des États-Unis pour préserver les gains obtenus par le cessez-le-feu".

La réplique de Jérusalem ne s’est pas fait attendre : le bureau du Premier ministre a accusé Macron de "se ranger aux côtés d’une organisation terroriste islamiste" et de propager de "fausses accusations" contre Israël, rappelant que des ressortissants français avaient été tués ou enlevés le 7 octobre.

Alors que Paris et Londres mènent désormais la fronde européenne, la diplomatie française s’active pour convaincre d’autres pays — l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne sont cités — de reconnaître l’État palestinien. Une initiative franco-saoudienne visant à relancer la solution à deux États sera au cœur d’une conférence prévue le mois prochain en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

"C’est la seule voie réaliste pour garantir la sécurité de tous", a conclu Macron, réclamant des "actions dans les heures ou les jours qui viennent".