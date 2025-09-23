Emmanuel Macron coincé dans les rues de New York appelle Donald Trump à l'aide

Articles recommandés -

Emmanuel Macron a vécu un moment pour le moins inhabituel ce lundi 23 septembre à New York. Après avoir prononcé son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies où il a annoncé la reconnaissance officielle de l'État palestinien par la France, le président français se dirigeait vers l'ambassade de France située au 934 Fifth Avenue lorsque son cortège a été immobilisé par la police new-yorkaise.

La distance entre le siège de l'ONU et l'ambassade française n'est que d'environ 1,6 kilomètre, mais ce court trajet s'est transformé en une attente inattendue. Le cortège présidentiel de Donald Trump passait dans le secteur, obligeant la police à bloquer la circulation. Dans une vidéo qui fait désormais le tour des réseaux sociaux, on voit un policier du NYPD s'approcher du président français qui est descendu de son véhicule : "Je suis désolé, Monsieur le Président, je suis désolé. Tout est bloqué en ce moment", lui explique l'agent.

Face à cette situation cocasse, Macron sort son téléphone et compose le numéro de Trump. La conversation, captée par les caméras, révèle le ton détendu du président français : "Comment allez-vous ? Devinez quoi ? J'attends dans la rue parce que tout est fermé pour vous". Macron plaisante même avec Trump en lui demandant de "dégager le chemin". Cependant, la réponse de Trump n'a pas été rendue publique, et le président français a dû patienter plusieurs minutes avant que la voie ne soit rouverte.

Selon Politico, Trump aurait distribué son numéro de téléphone privé à plusieurs dirigeants étrangers pour encourager les appels et messages directs.